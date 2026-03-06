ELEZIONI PROVINCIALI, BRANDIFERRI: «SI VOTA PROPRIO L'8 MARZO... RICORDATEVI DELLE DONNE»



Quest’anno, in Provincia di Teramo, tra iniziative, convegni e momenti di riflessione dedicati alla Giornata Internazionale della Donna, si inserisce un appuntamento istituzionale particolarmente significativo: il rinnovo del Consiglio provinciale, in programma proprio l’8 marzo.

Sono quattro le liste ammesse, per un totale di 30 candidati: 13 donne e 17 uomini. La presenza femminile si attesta al 43%, un dato rilevante che testimonia un’attenzione concreta alla partecipazione delle donne nella competizione elettorale.

Nelle elezioni provinciali di secondo livello non è previsto un obbligo normativo stringente di quote di genere nelle liste. Tuttavia, il principio dell’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza pubblica resta un valore fondante dell’ordinamento e un obiettivo verso cui le istituzioni devono tendere con responsabilità.

«Il fatto che si voti proprio l’8 marzo – dichiara la Consigliera di Parità Monica Brandiferri – rende questa tornata elettorale ancora più significativa. La presenza di 13 donne candidate è un segnale positivo. Ora però questa partecipazione deve tradursi in seggi effettivamente occupati. La parità non può essere solo un dato numerico o una presenza di equilibrio nelle liste: deve diventare sostanziale, reale, visibile nei luoghi in cui si decide».

La partecipazione femminile alle elezioni provinciali è strettamente collegata alla presenza delle donne nei Consigli comunali, dove ancora oggi i numeri restano inferiori rispetto alla componente maschile. In questo contesto, ogni candidatura femminile assume un valore ancora più rilevante.

«Le donne che si candidano devono poter competere per essere elette, non per garantire un equilibrio di facciata. L’auspicio è che l’8 marzo 2026 non sia soltanto una data simbolica, ma segni un passo concreto verso una rappresentanza realmente equilibrata nella Provincia di Teramo», conclude la Consigliera di Parità Brandiferri.