NOTARESCO, STRISCIONE DI PROTESTA CONTRO IL SINDACO DI GIANVITTORIO DOPO IL PASSAGGIO NEL PARTITO DI VANNACCI

Uno striscione di protesta è comparso all’ingresso di Notaresco contro il sindaco Tony Di Gianvittorio, finito al centro del dibattito politico dopo il suo passaggio nel partito guidato dal generale Roberto Vannacci. Il cartello, affisso sotto il segnale stradale che indica l’ingresso nel territorio comunale, riporta una scritta rivolta direttamente al primo cittadino: «Tony, per una tua ambizione non puoi far vergognare un intero paese». La foto è stata diffusa sui social che ha pubblicato anche un messaggio critico sulla scelta politica del sindaco. Nel post si parla di disagio e imbarazzo tra alcuni cittadini per la decisione del primo cittadino, definita una scelta personale legata alla ricerca di visibilità e non condivisa dalla comunità locale. Secondo quanto riportato nel messaggio pubblicato online, la notizia del passaggio politico sarebbe stata appresa da molti direttamente attraverso i giornali. La vicenda sta alimentando il confronto politico e sociale in paese, con reazioni che si stanno moltiplicando anche sui social network. Lo striscione comparso all’ingresso del centro abitato rappresenta uno dei primi segnali pubblici di dissenso dopo l’annuncio del cambio di schieramento del sindaco. Il caso continua intanto a far discutere anche a livello regionale, considerando che Di Gianvittorio è indicato come il primo sindaco abruzzese ad aderire al movimento politico legato al generale Vannacci.