CIVITELLA DEL TRONTO HA OSPITATO L’ASSEMBLEA DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA DI ABRUZZO E MOLISE

Partecipazione ampia e confronto costruttivo per la prima assemblea dell’anno dell’associazione I Borghi più Belli d’Italia di Abruzzo e Molise, ospitata a Civitella del Tronto. L’incontro ha riunito numerosi sindaci dei centri aderenti, confermando la volontà delle amministrazioni locali di lavorare in rete per valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale dei borghi.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il presidente dell’associazione interregionale Antonio Di Marco. «La presenza numerosa dei sindaci è un segnale importante dell’attenzione e dell’impegno che i nostri amministratori continuano a dimostrare verso i borghi e le comunità che rappresentano», ha dichiarato, evidenziando come i territori credano sempre più nella collaborazione e nella promozione condivisa delle proprie eccellenze.

Di Marco ha inoltre ringraziato il sindaco di Civitella del Tronto Cristina Di Pietro e l’assessore Gabriele Marcellini per l’accoglienza e per il lavoro organizzativo che ha permesso di svolgere un confronto approfondito sui temi all’ordine del giorno.

All’assemblea hanno partecipato anche il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo e i consiglieri regionali Emiliano Di Matteo, Pietro Pavone e Dino Pepe, presenza che ha confermato l’attenzione delle istituzioni verso il ruolo strategico dei borghi nello sviluppo dei territori e nella promozione turistica e culturale delle aree interne.

Tra i principali risultati dell’incontro figura l’avvio del percorso che porterà, entro marzo, alla modifica dello statuto regionale per renderlo coerente con quello nazionale dell’associazione. L’assemblea ha inoltre espresso all’unanimità il sostegno alla candidatura del sindaco di Casoli Massimo Tiberini come nuovo delegato nazionale.

«Si tratta di una scelta condivisa – ha spiegato Di Marco – che rafforza il lavoro della nostra rete e individua una figura autorevole in grado di rappresentare con competenza e visione i borghi di Abruzzo e Molise nel contesto nazionale».

Durante i lavori è stata anche sottoscritta una convenzione tra l’associazione interregionale dei Borghi e Opere in Verde, che prevede la consegna di piante da mettere a dimora negli spazi pubblici dei centri storici. Un’iniziativa pensata per coniugare tutela ambientale, cura del paesaggio e valorizzazione dei borghi, rendendoli sempre più accoglienti e sostenibili.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico nazionale, Amato Mercuri, che ha definito i sindaci di Abruzzo e Molise «una realtà dinamica e un esempio di buone pratiche», ringraziando allo stesso tempo il Comune di Civitella del Tronto per l’ospitalità.

La giornata si è conclusa con un bilancio positivo dei lavori e con il riconoscimento del valore storico e culturale del borgo ospitante, dominato dalla maestosa Fortezza, una delle opere di fortificazione più imponenti e suggestive d’Italia. Un luogo simbolico che ha fatto da cornice a un incontro dedicato al futuro e alla valorizzazione dei piccoli centri.