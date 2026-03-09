ELEZIONI PROVINCIA / FDI PORTA CENTRODESTRA ALLA VITTORIA, BENE MA NON BENISSIMO FI, SORPRESA PER IL VICEPRESIDENTE ESCLUSO

Il primo commento, è che il Centrodestra, che tutti davano a quattro seggi… ne prende cinque, ed è un dato importante, anche nella valutazione complessiva, perché disegna già i contorni di una prossima sfida molto combattuta per l’elezione del prossimo Presidente. Paolo Gatti è un po’ il vincitore indiretto di questa tornata elettorale, anche se il risultato evidenzia i punti dolenti dell’universo politico teramano di Centrodestra. Nella lista vincente, che era evidentemente ben costruita, Giansante e Cianella sono primi e secondi, ed è un primo dato chiarissimo. I due, infatti, erano espressione della corrente dell’assessore D’Annuntiis e di quella di Paolo Gatti stesso, che ha anche appoggiato Pietro Adriani, portato dalla consigliera regionale Marilena Rossi e dal Sindaco di Campli Agostinelli. Risultato? Tre candidati di Fratelli d’Italia o riconducibili a Fratelli d’Italia ai primi tre posti mentre è solo quarta la Provvisiero che era di fatto il candidato unico di Forza Italia, come dire. bene, ma non benissimo. Un “bene, ma non benissimo” che si declina anche per il quinto ed ultimo degli eletti del Centrodestra, il Sindaco Fabio Altitonante: eletto in maniere educata, ed è un bene per la coalizione, ma forse il risultato ha deluso chi pronosticava plebisciti… visto che, unicop Sindaco, cede davanti “consiglieri” come Giansante e Cianella.

Passando agli “altri”, è una sorpresa il vicepresidente Lattanzi, non eletto nella lista di D’Angelo, che lo visto arrivare secondo dietro Marziani, mentre al Comune di Teramo le previsiooni sono state rispettate, forse il centro-sinistra ha perso un voto, ma insomma non è una cosa degna di nota



nella foto gli eletti del Centrodestra