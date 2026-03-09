D'ANGELO: «RISULTATO PREVEDIBILE, MA SE IL CENTROSINISTRA...»

Le elezioni per il Consiglio provinciale consegnano un quadro politico che, numeri alla mano, conferma equilibri già visti nelle ultime tornate. Lo sottolinea anche il presidente D’Angelo, che parla di un risultato «andato un po’ secondo logica», quasi la fotografia fedele dei rapporti di forza emersi negli appuntamenti elettorali più recenti. Il cambio tra Lattanzi e Marziani rappresenta una delle novità del nuovo assetto consiliare, ma secondo D'Angelo non modifica sostanzialmente il quadro generale: la provincia continua a presentarsi come un territorio politicamente diviso a metà. «Sembra sostanzialmente un 50 e 50 tra destra e sinistra», osserva D’Angelo, richiamando una dinamica che si era già manifestata «ma va dettoi che se il Centrosinistra avesse scelto un'altra strategia...»anche nelle elezioni regionali, dove il risultato in provincia di Teramo era apparso quasi perfettamente paritetico. Guardando alla composizione del Consiglio, la maggioranza può contare su tre consiglieri eletti nella lista della Casa dei Comuni e su uno nella lista del presidente, per un totale di quattro. Dall’altra parte si colloca il fronte di opposizione, mentre a rendere più fluida la situazione è l’elezione della Recchiuti nella lista di Azione. In questo scenario, i rapporti personali e politici avranno un peso determinante. D’Angelo sottolinea come i rapporti con Azione siano tradizionalmente buoni, ma rimanda alle prossime consultazioni per capire quale sarà l’assetto definitivo.