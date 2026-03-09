PROVINCIALI, AGOSTINELLI SI CONGRATULA CON ADRIANI: “RICONFERMA CHE PREMIA L’IMPEGNO PER IL TERRITORIO”

Il Sindaco di Campli Federico Agostinelli esprime grande soddisfazione per l’elezione nel Consiglio Provinciale di Pietro Adriani, riconfermato con 7.630 voti ponderati, un risultato significativo che testimonia la fiducia e il sostegno ricevuti da tanti amministratori locali e dal territorio.

«Desidero rivolgere a Pietro Adriani le mie più sincere congratulazioni per questo importante risultato – dichiara Agostinelli – insieme agli auguri di buon lavoro per il nuovo mandato. Sono certo che saprà continuare a rappresentare con impegno, competenza e passione le istanze della nostra comunità all’interno del Consiglio Provinciale. Questa riconferma, oltre a premiare il buon operato del nostro referente in Provincia, dimostra anche la piena coesione della nostra squadra, che ne ha sostenuto compatta la candidatura».

Il Sindaco ha, inoltre, voluto esprimere un ringraziamento a quanti hanno sostenuto questo percorso, con un particolare riconoscimento all’impegno della consigliera regionale Marilena Rossi. Soddisfazione anche per il risultato complessivo riportato dalla coalizione di centrodestra e dalla lista “La Forza del Territorio”, che ha ottenuto l’elezione di cinque consiglieri.

«A tutti gli eletti – conclude il Sindaco – rivolgo i migliori auguri di buon lavoro: si va delineando un nuovo quadro nella governance provinciale, che opererà nell’interesse delle comunità e dei territori amministrati».