TERAMO, IL SINDACO D’ALBERTO FESTEGGIA I 100 ANNI DI RINALDO CICHETTI

Questa mattina, il Sindaco Gianguido D’Alberto, insieme all’Assessore Pina Ciammariconi ha portato i saluti e gli auguri della città al centenario Rinaldo Cichetti. Per l’occasione, il primo cittadino le ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione Comunale. Nato il 9 marzo 1926, ha iniziato a lavorare da giovanissimo e ha dedicato la sua vita al lavoro nei campi e alla sua famiglia. Sposato con Anna, scomparsa qualche anno fa, ha avuto un figlio – Giuseppe – e due nipoti, Graziano e Virginia. Grintoso e molto attivo, il signor Cichetti è ancora un oggi un accanito lettore di quotidiani e ama giocare a carte con amici e famigliari. Circondata dall’affetto della famiglia, oggi ha festeggiato l’importante traguardo ricevendo il saluto dell’intera città di Teramo da parte del primo cittadino.