PROVINCIALI TERAMO, BRANDIFERRI: “PIÙ DONNE IN CONSIGLIO, MA LA PARITÀ È ANCORA LONTANA”

La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo, Monica Brandiferri, commenta l’esito delle elezioni di secondo livello svoltesi l’8 marzo per il rinnovo del Consiglio provinciale di Teramo, consultazione riservata ai sindaci e ai consiglieri comunali dei Comuni del territorio. L’affluenza è stata particolarmente elevata: 576 votanti su 604 aventi diritto, pari al 95,36%.

Dalle urne sono stati eletti 10 consiglieri provinciali, tra i quali 3 donne e 7 uomini, con una rappresentanza femminile pari al 30%. Le candidature iniziali vedevano 13 donne su 30 candidati complessivi, pari al 43%.

Tra le consigliere elette figurano l’avvocato Maria Cristina Cianella, consigliera comunale di Mosciano Sant’Angelo, già componente del Consiglio provinciale e quindi rieletta, la dirigente scolastica Caterina Provvisiero, consigliera comunale di Teramo, e Gabriella Recchiuti, presidente del Consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi.

Nel Consiglio provinciale uscente, al netto delle successive surroghe, la presenza femminile era limitata a una sola consigliera. Oggi le donne elette sono tre su dieci, segno di una partecipazione in crescita, seppur ancora lontana da un equilibrio pienamente paritario.

“Il fatto che il rinnovo del Consiglio provinciale sia avvenuto proprio l’8 marzo – dichiara la Consigliera di Parità Monica Brandiferri – conferisce a questo risultato un valore simbolico particolare. La presenza di tre donne elette rappresenta un passo avanti nella partecipazione femminile alla vita istituzionale del territorio, ma resta importante continuare a lavorare affinché l’equilibrio di genere nelle istituzioni diventi sempre più concreto”.