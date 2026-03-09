PESCARA, EXIT POLL (RETE 8): MASCI IN VANTAGGIO NELLE ELEZIONI PARZIALI

Il sindaco uscente Carlo Masci risulta in vantaggio secondo gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi nelle elezioni parziali di Pescara. I dati, elaborati da Noto Sondaggi e trasmessi in diretta da Rete8, indicano il candidato del centrodestra sopra la soglia del 50%. Il primo exit poll, basato sull’80% del campione, attribuisce a Masci una percentuale compresa tra il 50 e il 54%. Seguono Carlo Costantini con una forchetta tra il 36 e il 40%, Domenico Pettinari tra l’8 e il 10% e Gianluca Fusilli tra lo 0 e il 2%. Il secondo exit poll, calcolato sul 100% del campione, conferma il vantaggio del sindaco uscente: Masci tra il 51 e il 55%, Costantini tra il 35,5 e il 39,5%, Pettinari tra il 7,5 e il 9,5% e Fusilli tra lo 0 e il 2%. Nelle prossime ore arriveranno le prime proiezioni basate sui voti reali scrutinati. L’affluenza definitiva è stata del 55,94%: hanno votato 7.811 elettori sui 13.956 chiamati alle urne. Il voto ha riguardato 23 sezioni su 170 ed è stato disposto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato l’esito delle amministrative del 2024 a causa di irregolarità riscontrate durante lo spoglio. Tra i problemi segnalati figurano schede mancanti, voti in eccesso ed errori nella verbalizzazione. La nuova consultazione nasce dalla cosiddetta “prova di resistenza”, lo strumento con cui i giudici verificano se le irregolarità possano aver inciso sul risultato finale. Nel caso di Pescara il margine tra i candidati era di 472 voti, troppo ridotto per escludere con certezza che gli errori abbiano influito sull’esito. Se Masci, sommando i voti delle 23 sezioni a quelli delle altre 147 non coinvolte nelle irregolarità del 2024, non dovesse superare il 50%, si andrà al ballottaggio. L’eventuale secondo turno, che riguarderebbe tutte le 170 sezioni, è fissato per il 22 e 23 marzo, in concomitanza con il referendum costituzionale. In corsa per la carica di sindaco ci sono Carlo Masci per il centrodestra, Carlo Costantini per il centrosinistra, Domenico Pettinari con una lista civica e Gianluca Fusilli per Stati Uniti d’Europa. Il voto potrebbe avere effetti anche sulla composizione del consiglio comunale, con alcuni dei primi dei non eletti che potrebbero entrare in aula in base ai nuovi risultati. Le sezioni coinvolte nella ripetizione del voto sono: 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89 (ospedaliera), 95, 117, 137, 157, 166 e 169. TUTTE LE INFO SU RETE8.IT