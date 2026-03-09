SILVI, SOPRALLUOGO DI MARSILIO SULLA FRANA DI VIA SANTA LUCIA: SGOMBERATE QUATTRO ABITAZIONI

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha effettuato oggi a Silvi un sopralluogo nell’area interessata dalla frana in via Santa Lucia. Con lui l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis e il sindaco di Silvi Andrea Scordella.

Durante la visita è stato confermato che quattro abitazioni nelle vicinanze della frana sono state temporaneamente sgomberate a titolo precauzionale, per garantire la sicurezza dei residenti.

La Regione ha già stanziato 244mila euro per un intervento urgente che sarà curato dal Servizio Genio Civile di Teramo. L’obiettivo è il consolidamento della scarpata e la prevenzione di ulteriori cedimenti.

«Questo sopralluogo conferma l’attenzione costante della Regione verso i territori. Intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza è essenziale per proteggere le persone e le loro case», ha dichiarato il presidente Marsilio.

Anche l’assessore D’Annuntiis ha sottolineato l’importanza di agire rapidamente: «Abbiamo già attivato tutte le procedure necessarie per avviare i lavori senza ritardi».

Prima dell’avvio degli interventi sarà però necessario effettuare una diagnosi tecnica approfondita della frana per definire con precisione le opere da realizzare. Successivamente si procederà con il consolidamento della scarpata per ridurre al minimo i rischi per l’abitato.

All’incontro ha partecipato anche Maurizio Scelli, direttore della Protezione Civile regionale. Marsilio, D’Annuntiis e Scelli sono stati accolti in municipio, nella sala consiliare, dove il sindaco Scordella ha consegnato loro lo stemma del Comune di Silvi come segno di riconoscimento.