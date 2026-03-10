REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO, A TERAMO APERTURE STRAORDINARIE DI ANAGRAFE ED ELETTORALE

Referendum popolare confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026:

le aperture straordinarie degli uffici comunali per il rilascio

delle carte di identità elettroniche (CIE), delle tessere elettorali

e dei tagliandi di convalida

In occasione del referendum popolare confermativo previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, al fine di agevolare il rilascio delle carte d’identità elettroniche (CIE) in caso di prima emissione, rinnovo per naturale scadenza, smarrimento o furto, l’ufficio anagrafe del Comune di Teramo sarà aperto, in via straordinaria, anche nelle seguenti giornate e con i seguenti orari:

- venerdì 20 marzo dalle ore 8:30 alle ore 18:00

- sabato 21 marzo della ore 9:00 alle ore 18:00

- domenica 22 marzo per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle ore 7:00 alle ore 23:00

- lunedì 23 marzo dalle ore 8:30 alle ore 15:00

Nel caso di smarrimento o furto della carta di identità il duplicato sarà rilasciato, su richiesta del titolare, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Nel caso di rinnovo per naturale scadenza sarà necessario portare con sé la carta d'identità scaduta o in scadenza.

Nelle stesse giornate, con i seguenti orari, sarà aperto anche l’ufficio elettorale per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e dei tagliandi di convalida adesivi, nonché per i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento e furto dell’originale:

- venerdì 20 marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00

- sabato 21 marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00

- domenica 22 marzo per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle ore 7:00 alle ore 23:00

- lunedì 23 marzo per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle ore 7:00 alle ore 15:00

Nel caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato sarà rilasciato, su richiesta del titolare, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento. La tessera elettorale può essere consegnata solo all’intestatario o ad un suo familiare convivente, purché munito di delega scritta e della copia di un documento di identità del delegante.

Laddove non fosse possibile rilasciare né la tessera né il suo duplicato sarà consegnato all’elettore un attestato sostitutivo valido ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per la consultazione in essere. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio elettorale comunale ai numeri 0861-324302 o 0861 – 324308.