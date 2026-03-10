TERAMO, IL VECCHIO STADIO DIVENTA UN PARCO URBANO: PROGETTO DA OLTRE 12 MILIONI PER RIDARE VITA A UN LUOGO STORICO CON 150 POSTI AUTO INTERRATI

Un grande parco urbano, spazi per lo sport, collegamenti ciclopedonali e un’area strategica restituita ai cittadini. È questo il cuore del progetto di riqualificazione del vecchio stadio comunale di Teramo, uno degli interventi più rilevanti previsti nel programma nazionale di rigenerazione delle periferie. "L’operazione rappresenta uno dei tasselli più importanti della trasformazione urbana della città, con l’obiettivo di recuperare un’area storica oggi poco utilizzata e inserirla in un sistema moderno di spazi pubblici, mobilità sostenibile e servizi", ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio.

UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CITTÀ

Il progetto rientra nel “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, promosso dal Governo e finanziato con fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione.

Per Teramo il piano complessivo di interventi supera 36 milioni di euro, coinvolgendo diversi ambiti urbani e infrastrutturali.

Tra gli interventi principali:

riqualificazione del vecchio stadio comunale

riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria

interventi di rigenerazione urbana nel quartiere tra via Po, Piave e Tevere

nuova ciclopedonale tra centro storico e quartiere Stazione

Piano urbano della mobilità sostenibile L’area dello stadio rappresenta il fulcro del progetto: dopo varie rimodulazioni del programma, l’intero finanziamento statale di oltre 12,5 milioni di euro è stato destinato proprio a questo intervento.

DALLO STADIO ABBANDONATO A UN GRANDE PARCO URBANO

L’obiettivo principale è trasformare l’attuale area dello stadio, oggi in stato di degrado e poco utilizzata, in un grande parco urbano sportivo e ricreativo.

Il progetto punta a:

restituire alla città uno spazio pubblico centrale

creare una grande area verde attrezzata

collegare il centro storico con la periferia est

migliorare la qualità della vita dei cittadini

UNO SPAZIO SIMBOLO DELLA STORIA TERAMANA

Il vecchio stadio comunale è un luogo profondamente legato alla storia della città. L’impianto fu inaugurato il 27 ottobre 1929 e per decenni è stato uno dei principali centri della vita sportiva e sociale di Teramo. Lo stadio aveva una capienza di circa 4.000 spettatori, suddivisi tra tribuna coperta, distinti e due curve laterali.

Nel corso degli anni l’area ha ospitato:

eventi sportivi

attività ginniche e scolastiche

manifestazioni cittadine

Proprio per il suo valore storico, il complesso è sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.

I MOTIVI DEL RITARDO DEL PROGETTO

Il programma di riqualificazione era stato approvato già diversi anni fa, ma l’avvio degli interventi ha subito rallentamenti.

Tra le principali cause:

i terremoti che hanno colpito il territorio , che hanno impegnato la struttura tecnica del Comune nella messa in sicurezza degli edifici

il periodo pandemico

la carenza di personale tecnico negli uffici comunali

PROGETTAZIONE GIÀ AFFIDATA

Il Comune ha già avviato la fase operativa.Nel 2023 è stata bandita la gara per la progettazione e i servizi tecnici relativi all’intervento. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di professionisti guidato dall’ingegnere Gianluca Centurani.

Il contratto è stato firmato nel 2024 e riguarda:

verifica della vulnerabilità sismica

progettazione tecnica ed esecutiva

direzione dei lavori

coordinamento della sicurezza

STAZIONE FERROVIARIA E NUOVI COLLEGAMENTI

Il progetto urbano non riguarda solo lo stadio.

Un altro intervento importante è la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria, finanziata con oltre 23 milioni di euro, in gran parte attraverso fondi PNRR gestiti da RFI.

Il piano complessivo punta quindi a creare un nuovo sistema urbano collegato tra: