LA CA.FÈ DIVENTA LUOGO DELLA CULTURA: IL COMUNE DI TERAMO UFFICIALIZZA IL RICONOSCIMENTO

Lo spazio multiculturale Ca.Fè entra ufficialmente tra i luoghi della cultura della città di Teramo. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale con la deliberazione numero 67 del 5 marzo 2026. Il riconoscimento riguarda lo spazio ospitato nell’ex scuola “Carlo Febbo”, nato dal patto di collaborazione sottoscritto nel 2022 tra il Comune e l’associazione temporanea di scopo Ca.Fè. Negli anni la struttura è diventata un punto di riferimento per la comunità cittadina, trasformando un edificio prima inutilizzato in un luogo dedicato ad attività culturali, sociali e inclusive. All’interno dello spazio operano dieci associazioni attive in diversi ambiti, dalla disabilità all’inclusione sociale, dalla cultura allo sport e al dialogo interculturale. Tra le attività promosse figurano laboratori, corsi ed eventi aperti alla cittadinanza. Con l’inserimento tra i luoghi della cultura, il Ca.Fè entra a far parte del sistema culturale cittadino collegato al polo museale del Comune di Teramo. L’obiettivo dell’amministrazione è rafforzare la rete culturale urbana e valorizzare uno spazio che negli anni ha assunto un ruolo significativo nella promozione della partecipazione e della coesione sociale.