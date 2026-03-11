ROSETO, POLO LICEALE, CHI E’ CHE HA LA MEMORIA TROPPO CORTA?

“A volte mi stupisco di certe risposte da parte del Sindaco Nugnes e dell’assessore Mazzocchetti, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti,perché o non hanno letto bene ciò che ho dichiarato sulla questione del polo liceale, oppure sono in malafede o, chissà, forse, dà tanto fastidio che mi stia interessando politicamente di una cosa così importante per il futuro della nostra città”.

“Ma, Sindaco, assessore”, prosegue la consigliera, “è vero che condivido il Consiglio di Quartiere di Roseto Centro sul fatto che il liceo possa essere realizzato nell’area dell’ex Fornace Catarra e se è anche vero che siamo usciti dal tavolo di concertazione, convocato proprio su mia specifica richiesta, con una scaletta di priorità (ex fornace Branella, Ex fornace Diodoro e Area di proprietà comunale ex mattatoio), è altrettanto vero che per quanto riguarda l’ex fornace Catarra vi sia stato il chiaro impegno, visto l’atto di convenzione urbanistica approvato in consiglio, di verificare la fattibilità tecnica della realizzazione del polo liceale nell’ambito dell’area ancora disponibile sul sito in questione, di oltre 50 mila mq.

E allora sorge spontaneo pensare che la memoria troppo corta possa essere quella del Sindaco Nugnes e dell’Assessore Mazzocchetti e va da sé chiedersi se a distanza di quasi due mesi dal tavolo di concertazione, la maggioranza si sia attivata per ottenere quella valutazione tecnica che si era impegnata a fare, perché, altrimenti, la questione comincia ad intorbidirsi e, al di là del parziale atto urbanistico approvato in consiglio, cominciamo a chiederci se nell’ambito delle trattative passate e in corso con la proprietà dell’ex fornace Catarra, la maggioranza abbia ipotizzato, ad esempio, la possibilità di una permuta dell’attuale sito del liceo anche in chiave di riduzione dei costi, che renderebbe maggiormente abbordabile il finanziamento.

Lo voglio ricordare ancora, nel tavolo di concertazione ho proposto un consiglio straordinario per arrivare velocemente alla scelta definitiva del sito, stante l’ampia disponibilità dichiarata dal Presidente della Provincia Camillo D’Angelo ad accogliere qualsiasi decisione provenga dal nostro territorio, così da poter andare avanti nella redazione del progetto esecutivo, che darebbe la possibilità concreta di avviarsi verso il finanziamento degli oltre 25 milioni di euro necessari per la realizzazione del polo liceale.

Non perdiamo altro tempo Sindaco, Assessore” conclude la capogruppo, “perché di fronte all’indecisione, all’indeterminatezza, non vorrei che si rischiasse pure di regalare il polo liceale e la sua ultratrentennale storia su Roseto ad altri comuni della provincia di Teramo che, magari, hannoidee più chiare su crescita e sviluppo di una città”

Gruppo consiliare liberi progressisti:

MoVimento 5 Stelle

Alleanza Verdi e Sinistra

Partito della Rifondazione Comunista

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa