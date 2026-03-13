FRANA SULLA SP 29 PER SILVI PAESE, PASSI AVANTI PER LA RIAPERTURA DELLA STRADA

Buone notizie dalla riunione di ieri pomeriggio del tavolo di lavoro,costituito da rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione, di ENEL, ACA e dei privati proprietari dei terreni interessati dallo smottamento, per la risoluzione dei problemi causati dalla frana sulla SP 29 per Silvi Paese verificatasi l’anno scorso che ha causato l’interruzione della strada che collega la marina al centro storico e al cimitero comunale. “E’ stato un incontro positivo – ha dichiarato il sindaco Andrea Scordella che ha promosso lo spostamento a Silvi delle riunioni del tavolo – nel quale è emersa la volontà di tutti di dare offrire il proprio concreto contributo per definire una proposta progettuale condivisa, condizione indispensabile per arrivare sollecitamente alla messa in sicurezza della zona e per la riapertura della strada provinciale. Lo studio tecnico incaricato ha presentato la nuova bozza del progetto redatta tenendo conto delle osservazioni sollevate nell’ultima riunione tenutasi a Teramo. Ci siamo ritrovati d’accordo – ha detto il sindaco Scordella - su gran parte dei punti in discussione e si è deciso che i tecnici degli enti e dei privati si riunirannomartedi prossimo qui in Comune per esaminare le sceltetecniche, che caratterizzeranno il progetto generale, individuate da ciascuno dei soggetti in causa che ne saranno i realizzatori e i finanziatori. L’incontro conclusivo del tavolo lo terremo il 31 di marzo nel nostro Comune, nel quale esamineremo e, ci auguriamo,approveremo la proposta progettuale e le modalità di attuazione, compreso il cronoprogramma degli interventi. L’obiettivo è riuscire a riaprire la SP 29 al traffico per l’estate”.