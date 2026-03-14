TORTORETO, FRATELLI D’ITALIA AL SINDACO: “PIAZZA DELLA CHIESA AI CITTADINI, PARCHEGGI A PAGAMENTO DA GIUGNO E PIÙ SPAZI PER GIOVANI E ANZIANI”

Piazza della Chiesa, parcheggi a pagamento, spazi di aggregazione e nuove scuole. Sono questi alcuni dei temi di attualità su cui interviene il circolo di Fratelli d’Italia di Tortoreto, che torna a sollecitare l’amministrazione comunale su alcune questioni ritenute centrali per la comunità.

Per quanto riguarda il progetto della piazza davanti alla Chiesa Santissima Maria Assunta, il partito ricorda l’incontro avvenuto il 30 dicembre 2025 con il sindaco e sottolinea come finora sia stata trasmessa solo una parte della documentazione relativa al progetto finanziario.

“Abbiamo ricevuto soltanto una parte del progetto – spiegano dal circolo – e restiamo in attesa della restante documentazione esecutiva per poter valutare l’efficacia dell’intervento anche dal punto di vista politico”.

Fratelli d’Italia ricorda inoltre che già in passato era stato elaborato un progetto per la riqualificazione della piazza.

“L’amministrazione Monti, nel periodo 2009-2014, aveva già predisposto un progetto redatto dagli uffici comunali con il supporto di due consulenti esterni, quando l’assessore ai lavori pubblici era l’attuale sindaco Piccioni”.

Secondo il partito, i cittadini di Tortoreto hanno il diritto di avere una piazza dignitosa davanti alla loro chiesa principale, ma senza ricorrere a operazioni finanziarie troppo onerose.

“Riteniamo che i tortoretani abbiano diritto a una bella piazza davanti alla loro Chiesa, luogo simbolico per la comunità e teatro dei momenti più importanti della vita dei cittadini, dal battesimo alla comunione. Tuttavia riteniamo necessario ottimizzare le risorse senza imporre sacrifici economici eccessivi”.

Fratelli d’Italia sottolinea inoltre come il tema della piazza sia stato presente nei programmi elettorali delle diverse amministrazioni che si sono succedute negli anni.

“Per questo riteniamo che la sua realizzazione debba restare nelle mani dei cittadini di Tortoreto e non essere affidata a progetti finanziari esterni e onerosi, come avvenuto in altre opere realizzate sul territorio”.

Nel documento viene poi affrontato anche il tema dei parcheggi a pagamento.

“Ci auguriamo che, considerati i disagi provocati dai lavori sul lungomare per il settore turistico e per tutta la cittadinanza, le tariffe dei parcheggi entrino in vigore soltanto dal mese di giugno”.

Un passaggio riguarda anche la casetta in legno prevista sull’arenile a sud dello chalet Tartaruga.

“Il circolo di Fratelli d’Italia è favorevole alla sua realizzazione perché riteniamo che gli anziani di quella zona abbiano diritto a una sede sociale e non debbano essere costretti a trascorrere le loro giornate seduti su un muretto esposti alle intemperie”.

Accanto a questo progetto, il partito chiede però anche interventi dedicati ai più giovani.

“Stimoliamo l’amministrazione a individuare luoghi di aggregazione per ragazzi e giovani sul territorio comunale, spazi attrezzati con campetti sportivi, connessione internet e wi-fi e stazioni di ricarica per bici elettriche e smartphone, sul modello di quanto avviene nel nord Europa”.

Una possibile soluzione, secondo Fratelli d’Italia, potrebbe essere quella di realizzare aree di aggregazione vicine alle strutture dedicate agli anziani.

“In questo modo i nostri nonni potrebbero anche contribuire a vigilare e custodire le attrezzature presenti”.

Infine il circolo ribadisce la necessità di investire nel futuro partendo dalle scuole.

“Riteniamo fondamentale progettare e realizzare nuove scuole moderne e sicure, capaci di rispondere a modelli didattici e organizzativi sempre più innovativi e inclusivi”.

Guardando avanti, Fratelli d’Italia lancia anche un appello alla collaborazione politica in vista delle prossime sfide amministrative.

“Immaginiamo un futuro per Tortoreto in cui tutti i cittadini possano partecipare attivamente allo sviluppo del territorio. Per questo intendiamo coinvolgere le forze politiche del centrodestra, le associazioni e i cittadini per trovare una sintesi unitaria anche in vista delle elezioni amministrative del 2027”.

A firmare la nota sono il presidente del circolo Claudio Seccafieno e il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Tortoreto.