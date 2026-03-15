FOTO/BAGNO DI FOLLA PER DONZELLI A MOSCIANO, SALA CONSILIARE GREMITA PER L’INCONTRO SULLA GIUSTIZIA

Sala consiliare gremita e grande partecipazione di pubblico per l’incontro sulla riforma della giustizia organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di Mosciano. Protagonista della serata il deputato Giovanni Donzelli, accolto da numerosi cittadini e amministratori locali nella sede di Piazza IV Novembre. L’evento, svoltosi venerdì scorso, ha richiamato un’ampia presenza di pubblico, segno dell’interesse suscitato dal tema e dall’arrivo dell’esponente nazionale di Fratelli d’Italia. A sottolineare il successo dell’iniziativa è stato il coordinatore del circolo locale Dino Andrenacci. «Sapevamo che la presenza di Donzelli avrebbe richiamato attenzione – ha dichiarato – ma non ci aspettavamo una risposta così partecipata». Andrenacci ha quindi ringraziato i cittadini intervenuti e i rappresentanti istituzionali presenti all’appuntamento, tra cui il senatore Guido Liris, l’onorevole Guerino Testa e il presidente della Provincia Camillo Gatti, oltre ai presidenti dei circoli e agli amministratori del territorio. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla presidente provinciale di Fratelli d’Italia Marilena Rossi, che ha sostenuto l’iniziativa fin dall’inizio, convinta della riuscita dell’incontro, poi confermata dall’ampia partecipazione registrata durante la serata.