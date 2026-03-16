REFERENDUM / "LE RAGIONI DEL SÌ" DOMANI CONVEGNO A CORROPOLI CON RAMPELLI

Referendum sulla giustizia: a Corropoli il convegno di Fratelli d’Italia con il Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Teramo promuove un momento di confronto e approfondimento pubblico in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo.

Domani, martedì 17 marzo alle ore 17:30, a Corropoli, presso la Sala ex cinema in Via San Giuseppe, si terrà infatti un incontro aperto alla cittadinanza durante il quale verranno illustrate e discusse le ragioni del Sì al referendum.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e di dibattito su un tema particolarmente rilevante per il funzionamento del sistema giudiziario e per il rapporto tra giustizia, istituzioni e cittadini.

Ospite della serata sarà il Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Fabio Rampelli, che porterà il suo contributo al dibattito insieme ad altri autorevoli rappresentanti delle istituzioni.

Parteciperanno, infatti, anche il Senatore Etel Sigismondi, il Senatore Guido Liris e il Deputato Guerino Testa, che approfondiranno i contenuti del referendum e le motivazioni che spingono a sostenere il Sì.

Nel corso dell’incontro interverranno l’Assessore della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis, il Consigliere regionale Paolo Gatti e la Consigliera regionale Marilena Rossi.

A moderare l’incontro sarà il Vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luca Frangioni.

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Teramo invita la cittadinanza, gli amministratori locali e gli organi di informazione a partecipare a questo momento di confronto pubblico, che vuole contribuire a informare e coinvolgere i cittadini su un passaggio democratico importante come quello del referendum.