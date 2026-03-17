VIDEO/ LA “SCUOLA DEI MIRACOLI” VA AVANTI: ARRIVANO 3 MILIONI PER I LAVORI

Arrivano nuove risorse per il completamento della cosiddetta “scuola dei miracoli” a La Cona, la Luca Tancredi. Sono infatti stati stanziati altri 3 milioni di euro che permetteranno di portare avanti l’intervento sull’edificio scolastico. L’annuncio è arrivato dall’assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio, che ha spiegato come i fondi consentiranno di finanziare il secondo e il terzo lotto dei lavori, passaggi decisivi per completare l’opera. L’avvio del nuovo cantiere è previsto subito dopo la conclusione dell’anno scolastico, quindi a partire dal mese di giugno, in modo da limitare al massimo i disagi per studenti e personale della scuola. Parallelamente l’amministrazione sta lavorando anche su altri aspetti legati alla zona. In particolare si sta procedendo a rivedere la viabilità nei punti più critici di La Cona, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nell’area che ruota attorno al plesso scolastico. Sempre l’assessore Di Marcantonio ha annunciato inoltre la convocazione di un tavolo di confronto dedicato alla fornace abbandonata della zona. Per l’area, ha spiegato, esiste già un’ipotesi di riconversione, sulla quale l’amministrazione intende avviare un percorso di condivisione per arrivare a una soluzione concreta. L’arrivo dei nuovi fondi rappresenta quindi un passo importante per il completamento della scuola Luca Tancredi e, più in generale, per il rilancio dell’intero quartiere di La Cona.