FARE PER ROSETO/ GIUSTIZIA E DEMOCRAZIA, GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’ULTIMO INCONTRO PRIMA DEL VOTO

Ieri sera la sede elettorale di Fare per Roseto si è trasformata, ancora una volta, in uno spazio vivo di partecipazione, confronto e condivisione. L’incontro dedicato alla riforma della giustizia e alla separazione delle carriere ha visto una presenza ampia e attenta, segno evidente di quanto questi temi, centrali per il funzionamento della democrazia, siano sentiti dalla comunità. Un dibattito ricco, fatto di domande, riflessioni e contributi, che ha confermato la voglia dei cittadini di capire e approfondire.

Un ringraziamento va, secondo Fare per Roseto, a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo a rendere il confronto autentico, costruttivo e partecipato. Si è trattato dell’ultimo appuntamento pubblico prima del voto: ora la parola passa ai cittadini, chiamati a scegliere con consapevolezza e libertà. Perché la democrazia si rafforza proprio così: attraverso informazione, partecipazione e responsabilità.