VIDEO-FOTO/ PIAZZALE SAN FRANCESCO, SOPRALLUOGO DEL CONSIGLIERE MARIANI: “PRIMA LA QUALITÀ, POI L’APERTURA” IL CONSIGLIERE DA LA SUA OPINIONE SULL'ANDAMENTO DEL COMUNE DI TERAMO

Sopralluogo questa mattina nel cantiere di piazzale San Francesco da parte del consigliere regionale Sandro Mariani. Presente anche l’assessore comunale Marco Di Marcantonio. Un controllo sul campo per fare il punto sui lavori ormai prossimi alla conclusione, ma ancora bisognosi di alcuni interventi di rifinitura. “Qui ci vivo e ci passo spesso – ha spiegato Mariani – e anche oggi ero sul posto per verificare personalmente la situazione. Ho parlato con le imprese e con la direzione lavori perché ci sono alcuni dettagli che devono essere completati. L’apertura era prevista a breve, ma ho voluto approfondire affinché tutto sia perfetto”. Il consigliere ha sottolineato come le criticità emerse anche in Commissione Vigilanza siano numerose, ma in via di risoluzione. “Stiamo interagendo e nelle prossime ore daremo una data. La fretta di aprire, però, non deve far venir meno servizi e funzionalità della struttura”. Sui tempi, Mariani invita alla prudenza: “C’è stata una corsa contro il tempo, ma oltre alla rapidità conta che le opere siano realizzate bene e completate in ogni parte”. Negli ultimi mesi il consigliere regionale è intervenuto spesso su questioni legate al Comune di Teramo. “Mi sono sempre occupato dei problemi degli abruzzesi e quindi anche di Teramo – ha chiarito –. Dove ci sono più esigenze si interviene, soprattutto nel mio ruolo di presidente della Commissione Vigilanza, in situazioni come questa in cui le competenze sono condivise tra Comune e Regione”. Respinte le critiche di chi parla di un’ingerenza nei confronti dell’amministrazione comunale: “Sono narrazioni che sento da tempo. Io ho sempre cercato di collaborare al di là dei colori politici. Lo dimostra anche il lavoro sulla sanità, dove ho più volte invitato tutti a sedersi attorno a un tavolo per ripensare un sistema che oggi è in difficoltà”. Infine, un giudizio sull’andamento del Comune a due anni dal secondo mandato del sindaco Gianguido D’Alberto: “Da osservatore esterno vedo difficoltà amministrative, anche legate ai tagli e alla distribuzione delle risorse regionali. Ci sono responsabilità che vanno riconosciute, ma più che criticare preferisco lavorare per trovare soluzioni. Anche dall’opposizione si può contribuire, vigilando ma anche proponendo”. Sulle questioni tecniche più specifiche, Mariani ha preferito non entrare nel merito: “Sono aspetti che competono agli uffici e ai soggetti preposti”.