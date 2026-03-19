VIDEOINTERVISTA/ PUMS, FRACASSA ATTACCA: “I TERAMANI IGNORANO COSA STA PER ACCADERE, APRITE GLI OCCHI”

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile torna al centro del dibattito politico cittadino. A intervenire è stato il consigliere comunale di Futuro In, Franco Fracassa, durante un confronto dedicato al piano adottato nel 2023 ma mai portato all’esame del Consiglio comunale. Fracassa ha espresso forti perplessità sull’operato dell’amministrazione, sostenendo che le scelte intraprese rischiano di avere conseguenze rilevanti per la città senza che i cittadini ne siano pienamente consapevoli. Secondo il consigliere, infatti, molti teramani non sarebbero informati sugli effetti concreti del PUMS. Nel mirino, in particolare, la gestione del centro storico: per Fracassa, l’orientamento dell’amministrazione sarebbe quello di limitarne l’accesso, favorendo invece altre aree urbane come la Gammarana. Una linea che, a suo avviso, penalizzerebbe il cuore della città e le attività presenti.