CAMPLI ADERISCE AL PROGETTO DI MEDICINA SOLIDALE “KUM!”: VISITE GRATUITE PER LE FASCE PIÙ FRAGILI, GRANDE PARTECIPAZIONE IN SALA CONSILIARE

Un passo concreto verso una sanità più inclusiva e accessibile. Il Comune di Campli ha ufficializzato l’adesione al progetto di medicina solidale “KUM!”, promosso dall’associazione Auser, durante un incontro molto partecipato che si è svolto nella Sala Consiliare. L’iniziativa, voluta dall’assessore alle Politiche Sociali Valentina Di Francesco, ha visto la presenza di amministratori, professionisti sanitari e cittadini, a conferma dell’interesse e della sensibilità crescente verso i temi della salute e dell’inclusione sociale.Al centro del progetto c’è lo Studio Medico Polispecialistico KUM!, con sede a Teramo, un poliambulatorio che offre visite specialistiche gratuite a cittadini in condizioni di difficoltà economica. L’accesso avviene attraverso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, in sinergia con una rete composta da medici, volontari, associazioni del territorio e medici di famiglia. «La salute è davvero un diritto di tutti», ha sottolineato il sindaco Federico Agostinelli, ringraziando la presidente dell’associazione KUM! e rappresentante Auser Teramo, Giovanna Zippilli, e il dottor Renato Gregorini per aver illustrato il progetto alla comunità.

All’incontro hanno partecipato anche il vicesindaco Antonio Francioni, il delegato alla Sanità Pietro Adriani e la sociologa dell’Unione dei Comuni Montani della Laga, Sabrina Melozzi.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Di Francesco, che ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: «La grande partecipazione dimostra quanto sia importante costruire una comunità più attenta e solidale. La medicina solidale non è solo assistenza sanitaria, ma anche vicinanza, ascolto e rispetto dei bisogni delle persone».

Il progetto rappresenta un’opportunità concreta per ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure, soprattutto in un contesto in cui le fragilità economiche rischiano di tradursi in rinuncia alle prestazioni sanitarie.

Per informazioni e accesso al servizio, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campli. Un’iniziativa che segna un ulteriore passo verso un modello di welfare locale più equo e partecipato, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e volontariato.