VIDEO/ RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE, A TERAMO IL VERTICE SUL FUTURO DEL SISTEMA: ISTITUZIONI ED ESPERTI A CONFRONTO

Il futuro della gestione dei rifiuti passa da Teramo. Domani, venerdì 20 marzo la Biblioteca “Melchiorre Delfico” ospiterà un importante vertice dedicato all’economia circolare e ai nuovi modelli organizzativi del sistema integrato dei rifiuti in Abruzzo e, in particolare, nella provincia teramana. L’iniziativa, promossa da Teramo Ambiente Spa in sinergia con il Comune di Teramo, si propone come un momento di confronto operativo tra istituzioni, tecnici ed operatori del settore, chiamati a delineare strategie e soluzioni in un contesto normativo in evoluzione, tra direttive europee e indicazioni dell’ARERA. Al centro del dibattito le criticità attuali e le prospettive future di un sistema che si trova a un passaggio decisivo: migliorare l’efficienza della raccolta e dello smaltimento, ridurre l’impatto ambientale e raggiungere gli obiettivi fissati dall’economia circolare.

L’incontro rappresenta anche un contributo concreto alla definizione del Piano d’Ambito e del Sub-Ambito Operativo della Provincia di Teramo, strumenti fondamentali per ridisegnare l’organizzazione del servizio. I lavori analizzeranno lo stato attuale del sistema regionale e provinciale, l’attuazione dei nuovi modelli organizzativi previsti dalla normativa e le strategie gestionali necessarie per centrare gli obiettivi dell’economia circolare. Ad aprire i lavori, alle ore 10:00, saranno i saluti istituzionali del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e del delegato regionale alla gestione dei rifiuti Nicola Campitelli. Seguiranno gli interventi tecnici di Luca Zaccagnini, direttore generale di AGIR Abruzzo, e di Giuseppe Rossi, direttore generale AURI Umbria, con uno sguardo anche a esperienze fuori regione. Dopo la pausa, spazio alle esperienze territoriali con i contributi dei principali attori del settore, tra cui Poliservice Spa, Mo.Te., Ecolan, il Consorzio Piomba-Fino e Teramo Ambiente. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Teramo Ambiente Spa, Sergio Saccomandi, mentre a moderare l’incontro sarà Franco Gerardini, già dirigente regionale per la gestione rifiuti. All’appuntamento prenderanno parte rappresentanti della Regione Abruzzo, della Provincia, dei Comuni, delle Unioni montane e dei consorzi, insieme a Camera di Commercio, sindacati, ordini professionali, associazioni ambientaliste e dei consumatori. Un confronto ampio e articolato, che punta a costruire una visione condivisa per un sistema più efficiente, sostenibile e capace di rispondere alle sfide ambientali dei prossimi anni.