VIDEO/ ROSETO POTENZIA LA PRIMA ECOISOLA: UN PASSO CONCRETO PER L’AMBIENTE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’amministrazione comunale rafforza con orgoglio il proprio impegno per la tutela ambientale, annunciando il potenziamento della prima ecoisola all’interno del territorio cittadino. Un intervento significativo che rappresenta un ulteriore passo avanti verso una gestione più sostenibile dei rifiuti e una maggiore responsabilizzazione della comunità. L’ecoisola, situata nell’area di piazza Olimpia, in prossimità del mercato del martedì, nasce con l’obiettivo di offrire un servizio efficiente sia agli operatori che ai frequentatori della zona. Grazie a questo sistema, gli utilizzatori potranno conferire i rifiuti in maniera corretta attraverso l’utilizzo di una tessera dedicata, che sarà distribuita dagli uffici Urp e dall’ufficio turistico IAT. Particolare attenzione, ha detto il Sindaco di Roseto Mario Nugnes è stata riservata anche ai turisti, soprattutto a coloro che soggiornano in città per brevi periodi. Il nuovo servizio consentirà loro di evitare il conferimento indiscriminato dei rifiuti indifferenziati, offrendo invece la possibilità di contribuire attivamente alla raccolta differenziata e alla salvaguardia dell’ambiente locale. Si tratta di un’iniziativa che punta non solo a migliorare il decoro urbano, ma anche a rafforzare il senso civico e la maturità ambientale dei cittadini e di tutti coloro che vivono e amano Roseto. Un progetto che guarda al futuro, promuovendo comportamenti virtuosi e sostenibili. Per prevenire eventuali abbandoni illeciti, l’ecoisola è stata posizionata in un’area strategica, nei pressi della statale 16, ben illuminata e dotata di sistemi di controllo, tra cui foto-trappole. L’obiettivo è garantire il corretto utilizzo della struttura ed evitare comportamenti scorretti che saranno severamente sanzionati, anche dal punto di vista penale. Con questo intervento, Roseto conferma la propria volontà di investire in servizi innovativi e rispettosi dell’ambiente, coinvolgendo attivamente cittadini e visitatori in un percorso condiviso di crescita sostenibile.