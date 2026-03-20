È SALTATO IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO, SI VALUTANO NUOVE ALTERNATIVE PER GIULIANOVA, TRA QUESTE BAGLIONI

Il concerto estivo di Gigi D’Alessio non si farà. L’artista ha infatti cancellato tutte le date estive del suo tour, fatta eccezione per gli appuntamenti previsti a giugno alla Reggia di Caserta. In queste settimane è ancora impegnato con le tappe già programmate, ma il tour si concluderà entro la primavera. Questa scelta spiega perché il cantante napoletano non avesse confermato una data a Giulianova, pur manifestando in precedenza una generica disponibilità a esibirsi. A chiarire la situazione è l’assessore Marco Di Carlo: dalle richieste arrivate tramite prenotazioni e agenzie di viaggio si prevedeva una presenza di circa seimila spettatori per l’evento. Nel frattempo, il calendario estivo inizia a prendere forma. È in via di ufficializzazione lo spettacolo del 12 luglio con il comico Enrico Brignano, per il quale è già stata individuata la location sulla banchina di riva. Per quanto riguarda il grande nome musicale che dovrà sostituire D’Alessio, l’amministrazione è al lavoro per individuare un artista di pari livello, se non superiore. Tra i contatti avviati figurano Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia. Più complessa la pista che porta a Baglioni, a causa di un calendario già fitto di impegni. Restano comunque diverse opzioni sul tavolo, tra cui Nek, Giorgio Panariello e Mario Biondi. In corso ulteriori contatti per definire la programmazione definitiva. Se non dovessero emergere soluzioni in grado di garantire una forte affluenza di pubblico, non si esclude di puntare esclusivamente sugli eventi già confermati. La decisione finale è attesa nei prossimi giorni, con l’obiettivo di chiudere il cartellone estivo.