VIDEO/ ESTATE GIULIESE TRA GRANDI EVENTI E NUOVE PROPOSTE: SI LAVORA ANCHE PER IL CONCERTO DI CLAUDIO BAGLIONI

Nonostante un cambio di programma, l’estate giuliese si prepara ancora una volta a offrire un cartellone ricco e ambizioso. L’assessore agli eventi Marco Di Carlo, nel comunicare l’annullamento del concerto di Gigi D’Alessio – legato alla cancellazione di alcune date dell’artista in diverse città italiane – ha voluto rassicurare cittadini e turisti sull’organizzazione della stagione estiva. L’amministrazione, infatti, è già al lavoro per definire un programma di appuntamenti tra conferme e nuove trattative. Tra i nomi in campo figurano artisti di primo piano come Incognito, Pat Metheny, Mario Biondi e Goran Bregović, oltre allo spettacolo di Enrico Brignano. In fase di valutazione anche la presenza della giovane Sara Toscano, ancora da confermare. Grande attenzione è rivolta anche a Claudio Baglioni: l’assessore ha spiegato che sono in corso contatti per cercare di portare il celebre cantautore a Giulianova. Un’eventuale conferma rappresenterebbe un vero e proprio evento di punta, capace di richiamare pubblico da tutta la provincia di Teramo e oltre. Accanto alla musica e agli spettacoli, non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla tradizione enogastronomica. Torna infatti Calistelle, manifestazione ormai consolidata che celebra il buon cibo a base di pesce accompagnato da vini di qualità, nella suggestiva cornice della banchina del porto. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di mantenere alto il livello dell’offerta estiva, puntando su un mix di grandi eventi e iniziative legate al territorio, in grado di attrarre visitatori e valorizzare Giulianova.