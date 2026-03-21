ARRIVA MICHELE ZARRILLO E I PLANET FUNK D'ESTATE A GIULIANOVA

Un’estate che punta in alto e arricchisce il cartellone culturale di Giulianova Paese. La rassegna “Approdo”, ormai appuntamento consolidato tra piazza Buozzi e i vicoli del centro storico, si prepara a fare un salto di qualità con un ospite di rilievo: i Planet Funk. Ad annunciarlo è l’assessora alla cultura Nausicaa Cameli, che svela uno dei nomi più attesi della programmazione. Il gruppo, tra i protagonisti della scena elettronica italiana, ha conquistato il grande pubblico nei primi anni Duemila grazie all’album “Non Zero Sumness”, trainato da brani come “Chase The Sun” e “Inside All The People”. Proprio “Chase The Sun” ha ottenuto un notevole riscontro internazionale, arrivando fino alla top five delle classifiche britanniche. Negli anni successivi la band ha consolidato il proprio percorso con lavori come “The Illogical Consequence” del 2005 e “Static” del 2006, oltre a collaborazioni di prestigio con artisti internazionali e italiani. Il loro stile, che mescola elettronica, rock e suggestioni psichedeliche, li ha resi riconoscibili e apprezzati, anche grazie all’alternanza di diverse voci che caratterizza i loro brani. I Planet Funk dovrebbero salire sul palco a chiusura della rassegna, con una data prevista tra il 25 e il 26 luglio, anche se restano da definire gli ultimi dettagli organizzativi. Non solo “Approdo”. Novità importanti anche per il calendario delle feste patronali. Per la Madonna dello Splendore si lavora al concerto del 22 aprile di Michele Zarrillo: l’accordo è vicino, mancano solo gli ultimi passaggi con l’organizzazione.

Al Lido, invece, per la festa della Madonna del Portosalvo resta in pole position Tosca, artista di grande spessore che vanta anche la vittoria al Festival di Sanremo del 1996 insieme a Ron.

Tornando a Giulianova Paese, è già confermato per il 21 aprile, in piazza Buozzi, il concerto della fanfara della Guardia di Finanza con il tenore Piero Mazzocchetti, primo appuntamento di un programma che si annuncia ricco e capace di attrarre pubblico da tutto il territorio.