IN PROVINCIA NASCE IL GRUPPO “AZIONE CON CARLO CALENDA”: RECCHIUTI UFFICIALIZZA LA COSTITUZIONE

In vista della seduta d’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale, in programma il prossimo 28 marzo, la consigliera Gabriella Recchiuti ha ufficializzato la costituzione del gruppo “Azione con Carlo Calenda” all’interno dell’Assise. La comunicazione è stata trasmessa al Presidente della Provincia di Teramo e al Segretario generale dell’Ente. Una decisione condivisa con la segreteria provinciale del partito, con l’obiettivo di assicurare una rappresentanza chiara e riconoscibile al progetto politico di Azione in ambito provinciale. “La scelta di costituire un gruppo autonomo nasce dalla volontà di dare una voce coerente ai valori di Azione all’interno del Consiglio ed è un atto di chiarezza verso gli amministratori che hanno sostenuto la mia candidatura e verso il territorio che rappresento – afferma Gabriella Recchiuti –. In questo modo, Azione avrà una presenza distinta e propositiva nel prossimo Consiglio, pronta a collaborare con le altre forze per il bene della provincia, senza rinunciare alla propria identità e alla libertà di iniziativa sulle questioni cruciali che affronteremo già a partire dal 28 marzo”. “La nostra azione amministrativa sarà orientata a tutelare l’intero territorio provinciale, dalla costa alle aree interne, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato, concreto e vicino alle esigenze di ogni comunità locale”, conclude Recchiuti.