AFFLUENZA ALTA IN ABRUZZO PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: DATI SOPRA LA MEDIA NAZIONALE

Partecipazione sostenuta in Abruzzo nella prima giornata di voto per il referendum confermativo sulla riforma della magistratura. Alla chiusura delle urne di ieri alle 23 ha votato il 46,56% degli aventi diritto, pari a oltre un milione di elettori (1.015.557). Un dato leggermente superiore alla media nazionale, ferma al 46,07%, e nettamente più alto rispetto alla consultazione del 2020. Oggi si torna alle urne dalle 7 alle 15 per completare le operazioni di voto.
A livello provinciale, il dato più alto si registra nell’Aquilano con il 48,37%, seguito da Pescara (46,59%), Chieti (45,84%) e Teramo (45,71%). Nei capoluoghi, guida L’Aquila con il 53,06%, davanti a Pescara (50,05%), Teramo (49,88%) e Chieti (48,48%). Buoni numeri anche ad Avezzano (49,61%), mentre restano leggermente più bassi a Vasto (45,69%), Montesilvano (44,68%) e Giulianova (47,19%). Tra i centri minori spiccano i contrasti: l’affluenza più bassa si registra a San Benedetto in Perillis (24,68%), mentre il dato più alto arriva da Gagliano Aterno con il 59,88%.
L’ANDAMENTO DELLA GIORNATA
Nelle prime ore di voto l’Abruzzo risultava leggermente sotto la media nazionale. Alle 12 aveva votato il 14,7% degli elettori contro il 14,92% del dato italiano. In testa la provincia dell’Aquila (14,46%), seguita da Pescara (14,15%), Teramo (13,92%) e Chieti (13,83%). Nei principali centri, a mezzogiorno l’affluenza era del 17,19% all’Aquila, 15,38% a Pescara, 16,08% a Chieti e 15,49% a Teramo. Tra i comuni più piccoli, Castellafiume segnava il dato più basso con il 6,63%, mentre Santo Stefano di Sessanio registrava il 24,10%.
Nel corso del pomeriggio la partecipazione è cresciuta in modo deciso. Alle 19 l’affluenza ha raggiunto il 39,19%, superando leggermente la media nazionale (38,89%). Anche in questo caso in testa la provincia dell’Aquila con il 41,36%, seguita da Pescara (38,86%), Teramo (38,75%) e Chieti (38,17%).
IL CONFRONTO NAZIONALE
Con il 46,56%, l’Abruzzo si colloca a metà classifica tra le regioni italiane. In fondo si trovano Sicilia (34,95%), Calabria (35,70%) e Campania (37,78%), mentre ai primi posti figurano Emilia-Romagna (53,69%), Toscana (52,49%) e Lombardia (51,83%). In linea con il dato abruzzese anche Liguria (47,23%), Friuli Venezia Giulia (48,55%) e Lazio (48,23%).
COME SI VOTA OGGI
Le operazioni di voto proseguiranno oggi fino alle 15. Chi ha smarrito la tessera elettorale o ha esaurito gli spazi disponibili può rivolgersi all’ufficio elettorale del proprio Comune di residenza per il rilascio di una nuova tessera o di un duplicato.