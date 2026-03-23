REFERENDUM/ IL COMMENTO - GATTI: “SCELTA DA RISPETTARE, MA VIZIATA DA UN PREGIUDIZIO IDEOLOGICO”

«Gli italiani hanno scelto di non cambiare, ed è una decisione che va rispettata». È il commento di Paolo Gatti all’esito del referendum. L’esponente politico di FDI sottolinea però le criticità emerse durante la campagna elettorale: «Faccio fatica ad accettare che una parte politica abbia trasformato un referendum su libertà e diritti in uno scontro basato esclusivamente sulle appartenenze, senza entrare nel merito dei contenuti». Secondo Gatti, il rifiuto della riforma sarebbe stato condizionato da una logica ideologica: «Respingerla solo perché proposta dall’altra parte rappresenta un pregiudizio politico che non mi appartiene e faccio fatica ad accettare». Infine, uno sguardo oltre il risultato: «Ma pazienza, non si è vinta o persa una finale di Coppa del Mondo di calcio, e un giorno o l’altro riusciremo a migliorare qualcosa di sostanziale in questa Nazione.».