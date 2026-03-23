REFERENDUM / IL COMMENTO - RANIERI (CGIL): "OGGI SI APRE UNA FASE NUOVA"

"Oggi vince la Costituzione italiana. Anche in Abruzzo si afferma il No con un'alta partecipazione al voto. È un segnale chiaro che arriva dai cittadini e che indica una forte volontà: la Costituzione non va cambiata o stravolta, ma applicata. I cittadini hanno scelto di difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, che rappresentano un presidio fondamentale per i diritti e per la democrazia. Quella di oggi è una giornata importante, che apre una fase nuova". Lo afferma il coordinatore del comitato regionale Società civile per il NO al referendum costituzionale e segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, che sta raggiungendo piazza Sacro Cuore, a Pescara, dove sta per prendere il via una manifestazione spontanea dei cittadini.