VIDEO/ ABRUZZO, VIA LIBERA AL FONDO PER GLI ORFANI DI FEMMINICIDIO: APPROVAZIONE ALL’UNANIMITÀ IN CONSIGLIO REGIONALE

La consigliera regionale Marilena Rossi ha manifestato soddisfazione per il voto unanime con cui, nella seduta odierna del Consiglio regionale, è stato approvato l’emendamento che prevede la creazione di un fondo dedicato agli orfani di femminicidio. Secondo Rossi, si tratta di un intervento dal forte impatto sociale, pensato per offrire un sostegno concreto a giovani che si trovano ad affrontare conseguenze profonde sul piano emotivo, economico e relazionale. L’obiettivo è accompagnarli in un percorso che favorisca crescita personale, autonomia e dignità. Il provvedimento introduce un fondo regionale destinato all’erogazione di contributi per gli orfani di femminicidio residenti in Abruzzo. Le risorse serviranno ad attenuare le difficoltà legate alla perdita di un genitore e a promuovere il loro sviluppo sia individuale sia sociale. La consigliera ha inoltre espresso apprezzamento per il consenso trasversale ottenuto in aula, sottolineando come, su temi così delicati, le istituzioni abbiano dimostrato unità e senso di responsabilità, mettendo al centro l’interesse dei cittadini. Rossi ha infine evidenziato che questo intervento rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio, ribadendo l’impegno a proseguire con determinazione affinché nessuno venga lasciato indietro e per rafforzare il sostegno alle situazioni di maggiore fragilità.