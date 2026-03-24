ISOLA DEL GRAN SASSO, INCONTRO PUBBLICO CON IL CANDIDATO SINDACO GIANCARLO DI MARCO

Appuntamento con i cittadini sabato 28 marzo 2026, alle ore 18:00, presso il Ristorante Pina a Isola del Gran Sasso (Teramo), dove si terrà un incontro pubblico promosso dal candidato sindaco Giancarlo Di Marco, nell’ambito del progetto “Radici e Futuro”. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto con la comunità locale, durante il quale verranno illustrate idee, proposte e obiettivi del programma amministrativo. Al termine dell’incontro è previsto anche un momento conviviale. All’evento prenderanno parte numerosi esponenti politici di livello regionale e nazionale. Tra gli interventi annunciati figurano quelli dei senatori Etel Sigismondi e Guido Liris, del deputato Guerino Testa e di diversi rappresentanti istituzionali abruzzesi, tra cui Paolo Gatti, Marilena Rossi, Umberto D’Annuntiis ed Emiliano Di Matteo. Prevista inoltre la partecipazione di Vincenzo D’Incecco, Paolo Tancredi, Bruno Valentini, Rita Ettorre e Andrea Scordella, a testimonianza di un ampio coinvolgimento politico a sostegno dell’iniziativa. A moderare l’incontro sarà la giornalista Elisabetta Di Carlo. L’evento si inserisce nel percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative e punta a rafforzare il dialogo tra candidato e cittadini, mettendo al centro il futuro del territorio.