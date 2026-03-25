IL CENTRO-DESTRA PRENDE LE DISTANZE DA PUNTIAMOSCIANO: “MANCATA LEALTÀ E CONFRONTO”

Dopo un’attenta valutazione, i coordinatori di Fratelli d’Italia e di Noi Moderati si dicono rammaricati per il comportamento assunto dalle consigliere di PuntiAMosciano, Nadia Baldini e Angela Del Gaone, in occasione delle elezioni provinciali dell’8 marzo scorso, nelle quali le rappresentanti della lista appoggiata dal centro-destra hanno disatteso la fiducia dei partiti che le avevano sostenute, mostrando scarsa lealtà e sincerità verso il centro-destra tutto.

A ciò si aggiunge una scarsa condivisione e mancanza di confronto interno, venendo meno a quel metodo basato su dialogo, rispetto e coinvolgimento del gruppo.

Pertanto, alla luce dei fatti, si comunica che i partiti del centro-destra rappresentati a Mosciano da Fratelli d’Italia e da Noi Moderati prendono le distanze dalla lista PuntiAMosciano e da qualunque scelta essa faccia da ora in avanti.

Il centro-destra è stato sempre, in linea con i suoi principi e con la sua onestà, vicino alla lista PuntiAMosciano sin dalle elezioni amministrative del 2024, ma ora non può che prendere atto dei comportamenti inammissibili avvenuti e soprattutto non può continuare ad avere un atteggiamento di collaborazione con chi si è presentato come garante di coerenza e lealtà per poi non rispettare gli impegni presi davanti ai propri elettori e ai partiti ai quali si è chiesto di essere sostenuti.

Dino Andrenacci, coordinatore Fratelli d’Italia Mosciano

Alessandra Meloni, coordinatore Noi Moderati Mosciano