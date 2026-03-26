CAMPLI, 800MILA EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI PATERNO

Soddisfazione del sindaco di Campli, Federico Agostinelli, per un importante risultato sul fronte della sicurezza del territorio, grazie al finanziamento di 800mila euro ottenuto per la mitigazione del movimento franoso nella frazione di Paterno. Il finanziamento è stato approvato con il decreto n. 272 del 24 marzo dal Commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, nell’ambito degli interventi relativi ai cosiddetti “danni neve”, in esito al decreto 2/2026 firmato dal Presidente della Regione, Marco Marsilio. Si tratta di fondi di particolare rilevanza: il dissesto, infatti, metteva a rischio gran parte della zona sud dell’abitato di Paterno, impedendo di fatto l’avvio della ricostruzione post-sisma, che necessita di una preventiva opera di messa in sicurezza del movimento franoso: «Questo finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e per il futuro di Paterno – dichiara il sindaco Agostinelli –. Il dissesto in atto ostacolava la ricostruzione post-terremoto e metteva a rischio un’ampia parte dell’abitato. Oggi, grazie a questo intervento, possiamo proseguire il percorso già avviato di messa in sicurezza e restituire prospettive di sviluppo e serenità ai cittadini. L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso al presidente della V Commissione Paolo Gatti, al presidente della Regione Marco Marsilio, alla consigliera regionale Marilena Rossi, all’assessore Umberto D’Annuntiis, al Commissario straordinario Sen. Guido Castelli e all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione: un risultato reso possibile grazie al lavoro di squadra e alla massima collaborazione di tutti gli attori preposti».

L’impegno dell’Amministrazione comunale non si ferma: a fronte delle criticità riscontrate, sono già stati ultimati interventi per un valore di 300mila euro nella frazione di Paterno, realizzati con la massima tempestività. Parallelamente, è stato attivato un percorso di monitoraggio costante del dissesto sulle abitazioni. Un passo concreto e significativo per la tutela dei cittadini e la salvaguardia del territorio.