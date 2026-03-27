RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI: GLI SCAGLIONI E IL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTI DAL REGOLAMENTO

In merito all’ordine del giorno presentato dalla consigliera Valentina Papa (LEGGI QUI), relativo alla rateizzazione dei tributi, si ritiene opportuno chiarire che il tema è già disciplinato in maniera puntuale dal regolamento comunale vigente. L’articolo 21 prevede infatti la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, nei casi di comprovata difficoltà economica del contribuente. Una misura che tiene conto sia delle esigenze dei cittadini sia della sostenibilità finanziaria dell’Ente.

"Il regolamento stabilisce criteri chiari e proporzionati: si va dall’assenza di rateizzazione per importi minimi fino alla possibilità di piani dilazionati che possono arrivare, nei casi più rilevanti, fino a 72 rate mensili. Un sistema già strutturato per garantire flessibilità e supporto concreto. Sono inoltre previste ulteriori tutele, come la possibilità di proroga in caso di peggioramento delle condizioni economiche, mentre per importi particolarmente elevati è richiesta una garanzia a tutela dell’amministrazione. Alla luce di quanto già in vigore, si evidenzia come l’impianto normativo comunale offra strumenti adeguati ed efficaci per rispondere alle esigenze dei contribuenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Questa la ripartizione: fino ad Euro 150,00 nessuna rateazione; da Euro 150,01 Euro 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili; da Euro 500,01 a Euro 1.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili; da Euro 1.500,01 a Euro 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili; da Euro 3.000,01 a Euro 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili; da Euro 5.000,01 a Euro 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili; da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili; da Euro 20.000,01 a Euro 30.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili; oltre Euro 30.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili. L’Amministrazione resta comunque disponibile a valutare eventuali proposte migliorative, purché coerenti con il quadro normativo e finanziario dell’Ente", spiega il vice sindaco Stefania Di Padova.