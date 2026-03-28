AUTOSTAZIONE, APERTURA DOPO PASQUA: RIAPRE ANCHE IL BAR, TORNA AL SUO POSTO LA FONTANELLA

Slitta a dopo Pasqua l’inaugurazione della nuova autostazione di piazzale San Francesco, a Teramo. La data ufficiale non è stata ancora fissata, ma i lavori proseguono con l’obiettivo di riaprire non solo la struttura destinata ai bus, ma anche il bar annesso. In un primo momento, infatti, si era ipotizzato di lasciare chiusi quegli spazi. Alla fine, invece, si è deciso di procedere anche con la riapertura del locale, evitando che restasse inutilizzato ma anche per una questione di sicurezza ed evitare che i soliti vandali danneggiasse il locale. All’appello manca ancora il bancone del bar, mentre la Tua ha appena consegnato le sedute (28 in tutto), che non erano previste nell’appalto iniziale ma si è raggiunto questo obiettivo grazie all'interessamento del consigliere regionale Sandro Mariani. Un’assenza che, come evidenziato dal Comune di Teramo, avrebbe comportato il rischio di aprire il locale senza arredi. Per la gestione degli spazi si punta su un’organizzazione più attenta rispetto al passato. I locali saranno affidati ai "vigilantes", con il compito di prevenire i consueti atti vandalici, mentre ad altre persone saranno demandate l’apertura e la pulizia dei bagni, così da evitare il ripetersi delle criticità già registrate in precedenza. A completare il sistema di controllo ci saranno anche le telecamere installate nell’area, che dovranno fungere da deterrente contro eventuali malintenzionati. Tornata al suo posto anche l'antica fontanella.