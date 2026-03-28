VIDEO-FOTO/ TERAMO, PIANO DA 550 MILIONI: STRADE, SCUOLE E 124 ASSUNZIONI NEL PROGRAMMA DI D’ANGELO

Nel suo intervento di insediamento, il presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo ha illustrato nel dettaglio numeri, investimenti e progetti che caratterizzeranno il mandato amministrativo.

Sul fronte dell’organizzazione interna, è stato evidenziato il rafforzamento della struttura con 124 nuove assunzioni e 12 progressioni verticali per il personale. In ambito digitale, la Provincia ha ottenuto un finanziamento di 931.712 euro dal PNRR per la migrazione al cloud e la centralizzazione delle banche dati, con l’obiettivo di rendere più efficienti i servizi amministrativi.

Capitolo centrale quello della viabilità: la Provincia gestisce circa 1.500 chilometri di strade, con 207 ponti e viadotti e 7 gallerie. Già realizzati interventi di manutenzione per 40,17 milioni di euro, mentre sono stati appaltati o programmati lavori per ulteriori 55 milioni di euro. A questi si aggiungono oltre 3 milioni per la manutenzione ordinaria e 2,5 milioni per il piano neve.

Tra le opere principali figurano il nuovo ponte sulla provinciale 12 (2 milioni di euro), l’adeguamento del ponte Fiumicino (3,8 milioni) e il nuovo ponte sul Vomano (3,7 milioni). In fase di progettazione anche la riqualificazione della strada provinciale 27a con pista ciclabile (5 milioni).

Per il triennio 2026-2028 sono previste opere complesse per 550 milioni di euro, tra cui la messa in sicurezza della Strada Panoramica Gran Sasso-Laga, il progetto Smart Road, la Pedemontana Sud, i collegamenti tra le aree industriali di Roseto, Atri e Pineto, e il potenziamento delle principali direttrici provinciali. Previsti inoltre 37 milioni di euro per lo sviluppo di piste ciclabili.

Grande attenzione anche all’ambiente e alla valorizzazione del territorio, con progetti come il Cammino Teramano (Ca.Te), la Valle delle Abbazie, il percorso tra Teramo, Campli e Civitella del Tronto e il progetto dei “Cippi antichi confini”, oltre alla promozione del settore enogastronomico.

Sul fronte della scuola, sono già stati appaltati interventi per 20 milioni di euro, mentre sono in programmazione opere per oltre 212 milioni di euro legate anche alla ricostruzione post sisma. Tra i progetti principali figurano il Nuovo Polo Tecnico di via San Marino a Teramo e il Nuovo Polo Liceale Saffo di Roseto.

Importanti anche gli interventi finanziati dal PNRR, con numerosi lavori di manutenzione e ampliamento nelle scuole del territorio, tra cui nuove palestre e riqualificazioni strutturali.

Tra le emergenze affrontate, il caso del Liceo Delfico di Teramo, con interventi urgenti e la realizzazione di moduli scolastici provvisori per oltre 2,4 milioni di euro complessivi.

Infine, previsti investimenti per l’edilizia scolastica, l’adeguamento sismico e l’antincendio, con ulteriori finanziamenti da 300 mila euro per tre istituti.

Nel complesso, D’Angelo ha delineato un piano ambizioso, basato su infrastrutture, sicurezza, innovazione e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di rendere la Provincia più moderna ed efficiente.