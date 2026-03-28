VIDEO-FOTO/ LA CASA DEI COMUNI SI PRESENTA ED INIZIA A LAVORARE PER LA PROVINCIA, MARZIANI ELETTO NELLA LISTA DI D'ANGELO HA UN OBIETTIVO IMPORTANTE

Sono pronti a dare il loro contributo i nuovi consiglieri provinciali eletti nelle liste a sostegno del presidente Camillo D’Angelo. Per la lista La Casa dei Comuni, che ha ottenuto 175 voti, sono entrati Paolo Tribuiani, assessore comunale di Alba Adriatica; Dino Ioannone, vice presidente del consiglio comunale di Penna Sant’Andrea; e Massimo Varani, consigliere comunale di Teramo. Per la lista Con D’Angelo Presidente, che ha raccolto 92 voti, eletto Giuseppe Marziani, consigliere comunale di Notaresco, indicato anche come possibile vice presidente della Provincia. La decisione ufficiale sarà presa nei prossimi giorni. Ecco le loro dichiarazioni nel primo giorno "di scuola"