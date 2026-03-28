VIDEO/ PROVINCIA, PROVVISIERO: “ONORERÒ IL MANDATO DALL’OPPOSIZIONE CON RESPONSABILITÀ”

Ringrazio tutta Forza Italia per aver scelto la mia persona. Onorerò il mandato ricevuto dai banchi dell’opposizione, con grande spirito di controllo e nel rispetto del lavoro amministrativo, che deve essere sempre orientato alle esigenze del nostro territorio. È necessario collaborare ed essere attenti, perché questo è un anno importante per compiere un salto di qualità per il nostro territorio, anche a livello politico. Lo ha detto oggi Caterina Provvisiero al momento del suo insediamento in Provincia a Teramo.