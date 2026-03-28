PINETO VICINA A SILVI: “SOLIDARIETÀ ALLA COMUNITÀ COLPITA DALLA FRANA”

In un momento così delicato, desidero esprimere, a nome mio e dell’intera comunità di Pineto, la più sincera vicinanza e solidarietà all’Amministrazione comunale di Silvi e a tutti i cittadini colpiti dalla frana che sta interessando il territorio». È il messaggio di sostegno rivolto alla città di Silvi, duramente colpita dal dissesto che sta mettendo a rischio abitazioni e sicurezza. «Eventi come questo – prosegue – colpiscono nel profondo una comunità, mettendo a dura prova la quotidianità e la serenità dei cittadini. Proprio in queste circostanze emerge però il valore delle istituzioni e delle persone: restare uniti, sostenersi e reagire con determinazione». Un pensiero di vicinanza che si conclude con un messaggio chiaro: «A Silvi va il nostro abbraccio più sincero».