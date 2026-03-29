ELEZIONI AD ISOLA/ PRESENTATO IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA GIANCARLO DI MARCO

Un progetto che punta a coniugare identità e sviluppo, mettendo al centro il territorio e la comunità. È questo il messaggio lanciato ieri pomeriggio durante la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Giancarlo Di Marco per il centrodestra a Isola del Gran Sasso. Davanti a sostenitori, amministratori e rappresentanti istituzionali, Di Marco ha illustrato le linee guida del suo programma, racchiuso nel simbolo “Radici e Futuro”: un albero stilizzato che richiama il legame profondo con il territorio e, allo stesso tempo, l’apertura verso nuove prospettive di crescita.

Commercialista, 43 anni, già protagonista della scena politica locale dal 2015, Di Marco ha ripercorso il suo impegno amministrativo, sottolineando la volontà di guidare il Comune verso una nuova fase di sviluppo, forte del consenso raccolto nelle precedenti esperienze elettorali. Tra i punti centrali del programma, grande attenzione all’ordinaria amministrazione, con una manutenzione più efficiente del territorio e la riqualificazione delle piazze e dei centri delle frazioni. Ampio spazio anche al turismo e all’ambiente, con l’obiettivo di valorizzare le risorse naturalistiche e creare un sistema integrato capace di unire il turismo religioso legato al santuario di San Gabriele e quello montano. Non manca il capitolo dedicato alla ricostruzione post sisma, con l’accelerazione degli interventi su opere pubbliche e private ritenute strategiche, così come l’attenzione al sociale, alle famiglie e alle attività associative, considerate pilastri della vita comunitaria. Particolare rilievo è stato dato anche alle frazioni, definite “cuore pulsante del territorio”, con proposte che vanno dalla creazione di canali diretti di ascolto alla valorizzazione degli spazi naturali e degli edifici dismessi. Nel suo intervento, Di Marco ha ribadito l’importanza dello sport come strumento di coesione sociale e crescita, annunciando l’intenzione di sostenere le realtà locali e cogliere le opportunità di finanziamento disponibili. All’incontro hanno preso parte tutti gli esponenti del centrodestra a livello regionale e nazionale, intervenuti per portare il proprio sostegno alla candidatura.

La presentazione segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale, che nelle prossime settimane entrerà nel vivo con ulteriori appuntamenti pubblici e la definizione completa del programma. Presenti all'evento: Etel Sigismondi, senatore della Repubblica con Guido Liris anche lui senatore della Repubblica, Paolo Gatti consigliere Regione Abruzzo, Marilena Rossi consigliere regionale e presidente provinciale Fratelli d’Italia, Vincenzo D’Incecco coordinatore regionale Lega, Rita Ettorre coordinatrice provinciale Forza Italia e Bruno Valentini coordinatore provinciale di Noi Moderati.