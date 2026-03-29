FRANA A SILVI, IL PD ABRUZZESE: “VICINI ALLE FAMIGLIE SFOLLATE, PRONTI A OGNI INTERVENTO ISTITUZIONALE”

Il Partito Democratico abruzzese esprime sostegno e vicinanza alla comunità di Silvi colpita dal peggioramento della frana che da mesi interessa il territorio. In una nota, il segretario regionale Daniele Marinelli e il segretario provinciale di Teramo Robert Verrocchio manifestano solidarietà alle cittadine e ai cittadini costretti a lasciare le proprie abitazioni. “I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie che stanno vivendo momenti difficili – dichiarano –. Il PD è al loro fianco e, insieme ai consiglieri regionali e ai parlamentari, garantirà il massimo impegno affinché le istituzioni mettano in campo tutte le misure necessarie per rispondere ai bisogni della comunità”. I due esponenti dem sottolineano inoltre la forte preoccupazione per l’evolversi della situazione: “L’accelerazione della frana nell’area collinare ha provocato crolli ed evacuazioni, mettendo seriamente a rischio l’intero territorio. È indispensabile agire con tempestività e determinazione”. Un ringraziamento viene rivolto alla Protezione Civile e a tutti gli operatori impegnati senza sosta nell’emergenza. “Serve uno sforzo comune – concludono – non solo per affrontare l’immediato, ma anche per pianificare interventi strutturali capaci di garantire sicurezza a un territorio sempre più fragile, come dimostrano anche altre criticità presenti in Abruzzo”.