VIDEO - FOTO/ CROGNALETO, POSATA LA PRIMA PIETRA DELLA NUOVA SCUOLA DI NERITO: INVESTIMENTO DA 2,4 MILIONI

Parte ufficialmente il percorso di rinascita per il territorio montano di Crognaleto. Nella frazione di Nerito è stata posata la prima pietra del nuovo complesso scolastico “Don Michelangelo Forti”, un intervento atteso e simbolico per l’intera comunità. Per l’opera sono già stati trasferiti 943.853,30 euro nell’ambito dell’Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, dedicata al Programma straordinario di ricostruzione delle scuole nei territori colpiti dal sisma del 2016 tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 2.454.706,59 euro. La nuova struttura, intitolata a Don Michelangelo Forti – figura di riferimento per la crescita educativa e culturale della zona – sarà realizzata secondo standard moderni, puntando su sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica, con spazi adeguati alle esigenze della didattica contemporanea. Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha evidenziato il valore dell’intervento: “È fondamentale continuare a garantire alle nuove generazioni strutture sicure ed efficienti”. Ha inoltre ringraziato il presidente della Regione Marco Marsilio, l’Ufficio ricostruzione Abruzzo e il sindaco Orlando Persia per la collaborazione. Soddisfazione espressa anche dal primo cittadino Persia: “La demolizione e ricostruzione della scuola rappresentano non solo un intervento necessario, ma un segnale concreto di ripartenza per tutta la comunità”. Con l’avvio dei lavori, Crognaleto compie così un passo importante verso il futuro, restituendo centralità a istruzione, sicurezza e qualità della vita nelle aree interne.