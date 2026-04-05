VIDEO/ ALBA ADRIATICA, SPIAGGE PIÙ AMPIE MA POLEMICA SUI RITARDI: “BARRIERE TROPPO LENTE, IL BIG DELL'ESTATE ANCORA NON VIENE DECISO PER I COSTI TROPPO ALTI”

Via libera del Comune di Alba Adriatica all’ampliamento degli ombreggi per la stagione estiva. La giunta guidata dal sindaco Antonietta Casciotti ha definito criteri che permettono agli stabilimenti di allargare le aree in concessione, con estensioni fino a 12 metri in base all’erosione subìta. Il provvedimento arriva dopo i segnali positivi legati alle scogliere, che hanno contribuito a ridare respiro al litorale, soprattutto nella zona nord. Gli operatori dovranno comunque presentare domanda con documentazione tecnica per ottenere l’autorizzazione. Accanto alla soddisfazione per una stagione che si preannuncia con spiagge più ampie, il Comune tramite l'assessore Paolo Tribuiani solleva però anche una critica: i tempi della Regione per la realizzazione delle barriere antierosione vengono giudicati troppo lunghi. Non solo, resta ancora in sospeso il nodo del BIG estivo, su cui – secondo l’amministrazione – si sta ragionando.