PASQUETTA DA RECORD A ROSETO, MIGLIAIA DI TURISTI E PROVE GENERALI D’ESTATE

Quella di ieri è stata una Pasquetta dal forte sapore estivo per Roseto degli Abruzzi, che ha vissuto una giornata di straordinaria affluenza, confermandosi una delle mete più ambite del litorale adriatico per le festività pasquali. Migliaia di turisti e visitatori, complice anche il clima gradevole, hanno letteralmente invaso il lungomare, le spiagge e le vie del centro, regalando alla città un bel colpo d’occhio.

Ristoranti, bar e strutture ricettive hanno registrato una buona affluenza, segnando un avvio di stagione più che positivo per quello che è stato un vero e proprio "assaggio" della prossima estate.