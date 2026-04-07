PASQUETTA DA RECORD A ROSETO, MIGLIAIA DI TURISTI E PROVE GENERALI D’ESTATE

Quella di ieri è stata una Pasquetta dal forte sapore estivo per Roseto degli Abruzzi, che ha vissuto una giornata di straordinaria affluenza, confermandosi una delle mete più ambite del litorale adriatico per le festività pasquali. Migliaia di turisti e visitatori, complice anche il clima gradevole, hanno letteralmente invaso il lungomare, le spiagge e le vie del centro, regalando alla città un bel colpo d’occhio.
Ristoranti, bar e strutture ricettive hanno registrato una buona affluenza, segnando un avvio di stagione più che positivo per quello che è stato un vero e proprio "assaggio" della prossima estate.
A conferma della grande vivacità della giornata, l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) è stato un punto di riferimento costante con il personale che ha garantito un servizio ulteriore, prolungando l'apertura con orari extra rispetto a quelli preannunciati.La macchina amministrativa ha lavorato per far trovare la città pronta a questa prima giornata di grande afflusso con il personale delle manutenzioni che ha garantito la cura e il decoro degli spazi pubblici. Inoltre, la Polizia Locale è stata impegnata in un’attività di controllo costante, con un'attenzione particolare alla viabilità: sono state diverse le rimozioni coatte effettuate nei confronti di veicoli in divieto di sosta che creavano intralcio alla circolazione, soprattutto in piazza Ponno. “Il risultato di questa Pasquetta è il frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti diversi settori del Comune, dalle manutenzioni, alla cura del verde fino alla pianificazione di interventi mirati – dichiara il Sindaco “Vedere Roseto così viva, accogliente e piena di persone è motivo di grande soddisfazione – afferma l’Assessore al Turismo.