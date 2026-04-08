VIDEO/ SCONTRO TRA COMMERCIANTI E COMUNE: NEL MIRINO PUMS, PARCHEGGI E CRISI DEL CENTRO STORICO, FILIPPONI: "COLPA DEGLI UFFICI"

Quello andato in scena questa mattina è stato un vero faccia a faccia dai toni duri tra una delegazione di commercianti e l’amministrazione comunale guidata da D’Alberto, insieme ai consiglieri regionali Mariani e Gatti. Al centro del confronto sono finiti il Pums, mai adottato come ha ricordato l’assessore Filipponi, la questione dei parcheggi nel centro storico e quelli di piazzale San Francesco, la cui convenzione non è stata ancora firmata, ma anche il progressivo spostamento del baricentro commerciale dal centro cittadino, ormai impoverito e ferito, verso la Gammarana e San Nicolò. A incassare le critiche dei commercianti è stato soprattutto l’assessore Antonio Filipponi, lasciato di fatto solo nel confronto, mentre il sindaco ha preferito restare a Roma, dove si trova da ieri mattina. Nel corso dell’incontro, Filipponi ha anche puntato il dito contro gli uffici comunali, ritenuti responsabili di molti provvedimenti mai portati a compimento in questi otto anni, quasi a voler attribuire alla macchina amministrativa incapacità di lavorare e di recepire gli indirizzi della politica.