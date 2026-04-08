VIDEO/ SCONTRO TRA COMMERCIANTI E POLITICA, GATTI: “CENTRO STORICO DESOLATO E DESOLANTE”

Tensione alta questa mattina a Teramo, dove il confronto tra commercianti e rappresentanti istituzionali si è trasformato in un vero e proprio scontro. Al tavolo, oltre all’amministrazione comunale, anche i consiglieri regionali, tra cui Paolo Gatti, intervenuto con parole dure sullo stato della città. “Il centro storico di Teramo è desolato e desolante”, ha dichiarato Gatti, sintetizzando il malcontento diffuso tra gli operatori economici. Un giudizio netto che fotografa una situazione di difficoltà ormai evidente, tra serrande abbassate, calo delle presenze e perdita di attrattività del cuore cittadino.