VIDEO/ CENTRO STORICO, MARIANI: “DEVE RINASCERE, L’UNIVERSITÀ RIPENSI LA CITTÀ”

Il centro storico deve tornare a vivere. È questo il messaggio lanciato dal consigliere regionale Sandro Mariani, intervenuto questa mattina all’incontro con i commercianti. Mariani ha sottolineato come il cuore della città versi oggi in condizioni critiche, tra attività in difficoltà e una progressiva perdita di vitalità. Da qui la proposta di avviare un percorso nuovo e strutturato: affidare all’Università il compito di ripensare il centro storico, immaginando soluzioni capaci di coniugare sviluppo economico, vivibilità e attrattività. Secondo il consigliere, serve una visione ampia e competente per restituire centralità a un’area che rappresenta identità e storia della città, ma che negli ultimi anni ha mostrato segnali evidenti di sofferenza. Coinvolgere il mondo accademico, nelle sue intenzioni, potrebbe garantire un approccio innovativo e progettuale, in grado di superare le criticità attuali. Un’idea che si inserisce nel dibattito acceso emerso durante l’incontro, con i commercianti che chiedono risposte concrete e interventi immediati per invertire la rotta e rilanciare definitivamente il centro storico.